Milan-Roma: è Rebic contro Dzeko, Theo Hernandez contro Kolarov

Milan-Roma: è sfida aperta tra Rebic e Dzeko ma anche tra Theo Hernandez e Kolarov, le statistiche dei giocatori

Non sarà solo Milan-Roma ma anche Rebic contro Dzeko. Quest’ultimo ha realizzato il doppio dei gol del croato (14) in questa stagione, ma l’ex Eintracht giunge da una media di una rete a partita.

Nell’ultimo match entrambi i giocatori sono andati a segno, rispettivamente con Lecce e Sampdoria. I due attaccanti, però, non sono gli unici bomber del team. Infatti, anche i due terzini sinistri Theo Hernandez e Kolarov hanno già messo la loro sigla in diverse sfide. L’ex Real Madrid è a quota 5 gol in campionato, sei stagionali, contando la Coppa Italia, mentre il serbo è a quota sei in Serie A (due su calcio di rigore e tre su punizione).