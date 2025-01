Milan Roma, biglietti in vendita da domani: tutte le info per i tifosi milanisti

Milan Roma, tutte le informazioni per la vendita dei tagliandi della gara valevole per il match dei quarti di finale di Coppa Italia

Mercoledì 5 febbraio alle ore 21:00, in quel di San Siro, andrà in scena il quarto di finale di Coppa Italia tra Milan e Roma. A partire da domani saranno in vendita i tagliandi per il match, queste le due fasi:

FASE ABBONATI – Dalle ore 16.00 di venerdì 17 gennaio alle 23.59 di domenica 19 gennaio, gli abbonati potranno acquistare fino a quattro biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato

FASE MILAN CLUB – Dalle ore 12:00 di lunedì 20 gennaio alle 23:59 di mercoledì 22 gennaio, ogni possessore di CRN richiesta tramite AIMC potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di CRN richiesta tramite AIMC.

VENDITA LIBERA – Fino a 4 biglietti a partire dalle ore 12.00 di giovedì 23 gennaio.