Milan, rinnovata la partnership con BMW: il comunicato UFFICIALE. Il Milan continua nella su azione commerciale

Il Milan ha ufficializzato il rinnovo della partnership con BMW. Su acmilan.com, è stato pubblicaot il comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO UFFICIALE – «AC Milan e BMW sono lieti di annunciare il rinnovo della partnership siglata nel 2021, con la filiale italiana del BMW Group che si conferma Premium Partner e Automotive Partner dei rossoneri. I due marchi, eccellenze globali nei rispettivi ambiti di riferimento, sono accomunati da valori quali la passione, lo stile, il gusto per la sfida, la ricerca della migliore performance e del limite. Ma anche dalla convinzione che la sostenibilità sia un asset strategico fondamentale, sia dal punto di vista del business che nel rapporto con l’ambiente e la società, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. La partnership si pone anche l’obiettivo di intraprendere un percorso evolutivo che tenda alla promozione della mobilità sostenibile, sia internamente che esternamente al Club, in modo da favorire una maggior consapevolezza su temi fondamentali come la riduzione dell’impatto ambientale e l’importanza di un approccio circolare al business»