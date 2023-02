Milan, rinnovo Leao: c’è ancora speranza, ma la clausola rimane un problema. I rapporti sono distesi, ma l’accordo manca ad ora

Il Milan nutre ancora speranza per il rinnovo di Leao. Il mese di gennaio doveva essere il mese dell’accordo e della firma, ma due fattori hanno bloccato la trattativa: l’entità della clausola e i rapporti tra gli agenti.

Sul secondo punto, la società rossonera ha parlato, nelle ultime settimane, con più parti in causa: da Leao stesso a Jorge Mendes, passando per l’avvocato Ted Dimvula. Per la clausola, invece, il problema rimane lo stesso: l’entourage del portoghese chiede 70 milioni, Maldini e Massara vogliono 150 milioni. Questo potrebbe portare Leao verso altre mete, come la Premier League, dove cifre di 10 milioni a stagione sono all’ordine del giorno. L’obiettivo del Milan, nel caso in cui non si trovasse un accordo, è quello di evitare errori del passato, ossia lasciare andare via il giocatore a zero. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.