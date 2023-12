Milan Rennes: sfida sul campo ma anche intrecci di mercato, lo scenario

Nei sorteggi di ieri per gli spareggi di Europa League il Milan ha pescato il Rennes. Sfida sul campo ma anche intrecci di mercato

Non solo campo. Nei sorteggi di ieri per gli spareggi di Europa League il Milan ha pescato il Rennes. Sfida sul terreno di gioco a febbraio ma anche intrecci di mercato in vista della sessione invernale:

come riportato dal Calciomercato.com tra le fila dei francesi ci sono tre profili seguiti da i rossoneri. Sarebbero: Theate, Gouiri, Kalimuendo