Milan Rennes, i rossoneri tornano in “rossonero”: ecco perché non potranno vestire il nuovo kit

Milan Rennes, i rossoneri tornano in “rossonero”: ecco perché non potranno vestire il nuovo quarto kit stagionale

Il Milan tornerà a vestire i colori rossoneri nella sfida di Europa League contro il Rennes che si giocherà questa sera alle 21 a San Siro.

Il quarto kit presentato la scorsa settimana, che ha esordito nella sfida contro il Napoli, non potrà essere utilizzato in Europa League perché non è conforme al comma 9 dell’articolo 8 che sancisce: «La scelta del pattern è illimitata con le seguenti eccezioni (da valutare a sola discrezione dell’amministrazione UEFA). Il pattern deve essere non pittorico, ad esempio non deve contenere immagini, illustrazioni o altri simboli (qualsiasi motivo che non soddisfi questo requisito sarà considerato un elemento decorativo)». Essendo la quarta maglia molto decorata, e soprattutto non presentata ad inizio stagione, non potrà essere utilizzata per i match di Europa League.