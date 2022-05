Milan Renato Sanches, F. Campos: «Grande acquisto, è cresciuto molto». Le dichiarazioni del giornalista brasiliano

Fernando Campos parla così dell’obiettivo di mercato del Milan Renato Sanches. Le dichiarazioni su Twitter del giornalista per DAZN Brasile e TNT Sports Brasile.

«Renato Sanches è un talento. Ha fatto molto bene al Benfica, mentre non è stato all’altezza delle aspettative al Bayern. Ma va bene, ogni giocatore ha bisogno di un suo tempo per adattarsi. Al Lille è cresciuto molto e ha dimostrato sul campo tutte le sue qualità. Sarà un grande acquisto per il Milan, un ottimo sostituto di Kessie.»