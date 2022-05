Milan RedBird: oggi la firma? Continuità e sostenibilità. Elliott resta con una quota di minoranza

Secondo La Gazzetta dello Sport le firme per il passaggio di proprietà del Milan da Elliott a RedBird potrebbero arrivare già oggi: al di là del possibile slittamento di qualche ora si tratta di una pura formalità. Gerry Cardinale è atteso a stretto giro di posta a Milano: la sua strategia sarà sostenibile come quella del predecessore, non caricando di debito il club ma applicando un approccio disciplinato al lavoro. Non a caso il fondo negli ultimi 8 anni ha creato oltre 20 miliardi di valore nelle sue proprietà sportive. Elliott manterrà inizialmente una quota di minoranza.

Il Milan procederà nel segno della continuità: nella filosofia aziendale e molto probabilmente negli uomini che la condurranno. Alle firme imminenti sui contratti seguiranno gli annunci ufficiali delle parti: ci vorrà più tempo, anche due mesi, perché poi si completi il passaggio vero e proprio delle quote della società. Periodo nel quale RedBird avvierà il proprio insediamento, procederà nei colloqui con l’attuale dirigenza, porterà avanti il progetto del nuovo stadio e ovviamente pianificherà budget e priorità di mercato.