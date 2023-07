Il Milan ha giocato e perso in rimonta l’amichevole contro il Real Madrid. Tra i vari Thiaw ha festeggiato il ritorno in campo

Il Milan ha giocato e perso in rimonta l’amichevole contro il Real Madrid. Tra i vari messaggi social anche quello di Thiaw ha festeggiato il ritorno in campo. Il difensore infatti in questa nuova stagione rossonera non aveva ancora debuttato.

Queste le sue parole : «Bella sensazione tornare in campo»