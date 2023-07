Pulisic: «Il Milan è un inizio inizio. Pioli? Quando hai...»

Intervistato da Bleacher Report, il nuovo acquisto del Milan Christian Pulisic ha parlato della nuova avventura rossonera e dei suoi obiettivi. Ecco le sue parole:

IL MILAN – «Un club storico che ha vinto tanti trofei, che ho visto crescendo con un sacco di leggende. Sono molto emozionato di essere qua. E’ fantastico, un nuovo inizio: arrivare in un nuovo club, in un nuovo paese. Sono davvero molto eccitato di avere questa opportunità di mettermi in mostra in un club tanto grande come il Milan»

LIVELLO DA RAGGIUNGERE – «Penso di essere vicino a ciò che voglio essere. Credo di avere l’abilità di raggiungere questo livello e ora ho un’opportunità di dimostrare il mio valore settimana dopo settimana. Ho una grande opportunità ora»

PIOLI – «Quando hai la fiducia del mister, dei compagni e di tutto il team questo ti dà moltissima sicurezza e ti permette di essere te stesso, di usare le qualità che hai e che hanno visto in te»

PERCHÉ IL MILAN – «Ho avuto buone sensazioni di voler venire in questo club che voleva le qualità che potevo portare. Conoscevo anche già qualche ragazzo nella squadra e questo aiuta molto»

IL RUOLO – «È una bella domanda. Nella mia prima settimana qui, ho giocato più all’ala, dove mi sento molto a mio agio. In queste due partite di precampionato avrò delle opportunità, magari in posizioni diverse. Io sono un giocatore molto diretto, aggressivo: mi piace andare dritto verso la porta, mi piace segnare gol e creare assist. Questo è quello che posso portare e ciò per cui mi hanno portato qua»

IL NUOVO INIZIO – «Penso di essere in un ottimo momento dal punto di vista mentale. Ci sono stati sicuramente degli alti e bassi negli ultimi anni nel mio precedente club [il Chelsea]. Mi porterò dietro dei bei ricordi, ma sono decisamente entusiasta di questo nuovo inizio. È una nuova opportunità per diventare un membro importante di questa squadra [il Milan] e spero di essere un titolare, di ottenere molti minuti e di essere una parte importante di questa squadra in futuro»

GLI OBIETTIVI – «Quello che voglio è giocare con continuità che è una cosa che ti devi guadagnare. Farò il mio meglio per guadagnarlo. Non voglio lamentarmi di nulla sul perché non giocavo gli scorsi anni: ora ho una nuova opportunità. Per me è più una questione di costanza. È essere quel giocatore che può costantemente creare gol ed essere una parte importante della squadra e farlo con costanza. Penso di aver avuto grandi momenti di gloria a Londra e di averne avuti davvero belli. Ma è solo una questione di impegno settimanale, come ho già detto»