Pulisic: «San Siro? Non riuscivo a credere a questa cosa». Il neo acquisto parla dello stadio dove giocherà per le prossime stagioni

Christian Pulisic, nuovo acquisto del Milan, ha parlato a ESPN dell’effetto che San Siro gli ha regalato quando ci ha giocato da avversario. Ecco le sue parole:

SAN SIRO – «Ricordo di aver giocato qui a San Siro in Champions League e non riuscivo a credere a quello che stavo vedendo prima ancora che la partita iniziasse. L’atmosfera era assolutamente elettrica. Non avevo mai provato niente del genere. San Siro potrebbe essere il miglior posto al mondo quando c’è una partita importante»