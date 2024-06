Di Biagio strizza l’occhio al COLPO del Milan: «Lo prenderei e lo porterei a casa in braccio!»

Luigi Di Biagio, ex giocatore ed ora allenatore, si è così espresso in tema calciomercato a proposito dell’obiettivo del Milan

Intervistato da Sky Sport 24, Luigi Di Biagio ha parlato così di Federico Chiesa, obiettivo del calciomercato Milan. Le sue dichiarazioni.

CHIESA ALLA ROMA – «Un giocatore come lui è tra i più forti in Italia, sul podio dei tre lo metterei, chiunque lo avrà avrà dei benefici incredibili. Fossi io l’allenatore me lo prenderei e me lo porterei a casa in braccio».