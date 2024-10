Milan Pulisic, lo statunitense CONVOCATO in Nazionale: sarà la PRIMA volta con Pochettino. Gli impegni

In casa Milan Christian Pulisic è stato ufficialmente convocato dagli Stati Uniti per i prossimi impegni con la sua Nazionale. Saranno le prime partite da commissario tecnico per Mauricio Pochettino. L’allenatore è subentrato a Gregg Berhalter e ha firmato un contratto faraonico che gli permetterà di guidare gli USA ai Mondiali 2026.