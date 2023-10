Milan, Pulisic ritrova il Borussia Dortmund: i numeri dell’ex. L’attaccante ritrova il Muro Giallo, conl’obiettivo di trascinare il Milan

Borussia Dortmund Milan è anche la partita dell’ex: Christian Pulisic. Il giocatore statunitense è nato nelle giovanili del club tedesco ed è stato lanciato nel calcio europeo proprio dalla squadra di Dortmund. Nella prima squadra giallonera, 127 partite con 19 reti e 26 assist.

Questa sera però l’obiettivo è uno: portare il Milan alla prima vittoria stagionale in Champions League ed essere determinante, ancora una volta, per una partita che può essere spartiacque per questo girone. Lo scrive il Corriere dello Sport.