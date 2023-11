Milan senza soluzioni in attacco: cosa riserva il futuro? La situazione in casa rossonera e le ultime sull’obiettivo numero uno

Il Milan è in crisi e l’attacco rossonero nelle ultime quattro gare ufficiali ha messo a referto solo due reti.

La soluzione Jovic sta rendendo ancora meno di quanto ci si potesse aspettare e nel mercato di gennaio potrebbe arrivare un Jonathan David in crisi. Infatti, l’obiettivo numero uno per l’attacco rossonero è in crisi totale e non non segna in Ligue 1 dallo scorso 27 agosto.