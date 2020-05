Milan, primi tamponi per l’intera rosa: si replicherà giovedì a Milanello

Milanello, tamponi per l’intera rosa scaglionata nel corso della giornata: si replicherà giovedì

Doppia seduta di allenamento divisa ancora una volta in due fasi: la prima alle ore 9:30, seconda turnata elle 11:30 per quanto riguarda la sessione mattutina, mentre nel pomeriggio alle 14:30 arriverà il terzo gruppo e alle 15:30 l’ultimo. Questa mattina, a partire dalle ore 9, l’intera rosa ha effettuato il tampone per poi fermarsi insieme a pranzo a Milanello.

Un secondo tampone verrà effettuato nella giornata di giovedì per togliere qualsiasi dubbio e avere la definitiva certezza che tutta la squadra possa riprendere ad allenarsi regolarmente senza restrizioni. Per quanto riguarda l’inizio ufficiale degli allenamenti collettivi si attende invece il protocollo definitivo della Figc previsto per la giornata di oggi.