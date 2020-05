Milan: domani pranzo, tamponi e doppio allenamento

Milan: domani i rossoneri proveranno a tornare alla normalità. Pranzo, verranno eseguiti i tamponi e ci sarà un doppio allenamento

Domani i rossoneri, stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, proveranno a tornare alla normalità. Ecco il programma rossonero.

I giocatori pranzeranno a Milanello divisi in due gruppi. Non ci sarà il servizio al tavolo per evitare contatti ravvicinati, ma self-service con monoporzioni. Verranno successivamente eseguiti i tamponi e successivamente vi sarà un doppio allenamento: i giocatori, anche qui, verranno divisi in due gruppi, uno al mattimo e uno al pomeriggio.