Milan Primavera, vigilia del match con il Sassuolo: le ultime

Il Milan Primavera alla vigilia della sfida della 20° giornata del campionato Primavera 1 contro il Sassuolo

Il Milan Primavera vuol dare continuità alla bella vittoria sul Torino. La squadra di Giunti è alla vigilia dello scontro diretto play-off contro il Sassuolo valido per la 20° giornata del campionato Primavera 1. Rossoneri che si trovano al 7° posto in classifica con 27 punti. In caso di vittoria, sarebbe aggancio ai neroverdi (5° a 30 punti).

Prosegue l’alternanza in porta, con questa volta Jungdal che dovrebbe spuntarla. Confermata la coppia difensiva Michelis-Obaretin che tanto bene sta facendo. Potrebbe esserci spazio nel tridente per il recuperato Giacomo Olzer, chiamato ad essere l’arma in più per i rossoneri in questa corsa ai play-off.