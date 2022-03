Milan Primavera, un giocatore squalificato: salta il match con il Lecce

Un giocatore del Milan Primavera è stato squalificato dal Giudice Sportivo per diffida. Salterà il match di domani con il Lecce

Il Milan Primavera perde il suo bomber Marco Nasti per il match con il Lecce. L’attaccante classe ’03 (a quota 13 gol in stagione) dovrà saltare la gara di domani per via della squalifica dopo l’ammonizione subita contro il Napoli che ha fatto scattare la diffida.

Per lui intanto proseguono i contatti per il rinnovo di contratto. Vicina la firma fino al 2026.