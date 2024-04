Milan Primavera, Raveyre: «Pronti a dare tutto per vincere, servirà giocare così»

Oggi pomeriggio il Milan Primavera si giocherà la finale di Youth League contro l’Olympiacos. Le parole di Raveyre in vista del match

Le parole di Noah Raveyre, portiere del Milan Primavera, al sito ufficiale dell’UEFA in vista della finale di Youth League 2023-24 contro l’Olympiacos:

LE PAROLE – «Saranno 90 minuti di partita molto dura contro una squadra forte che ha vinto ai calci di rigore contro il Nantes, quindi sarà una partita molto dura e dovremo essere presenti, insieme e uniti come contro il Porto. Per dirla semplicemente, daremo tutto quello che abbiamo, lotteremo più forte che possiamo per batterli e vincere il trofeo»