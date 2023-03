Milan Primavera, Nava: «Atletico? Pronti per una bella gara»

Lapo Nava ha rilasciato qualche dichiarazione a MilanTV dopo la vittoria del Milan Primavera in casa con il Bologna. Le sue parole

«Siamo molto contenti di queste risultati, ce la stiamo mettendo tutta per non subire gol. Siamo attenti e sul pezzo in tutte le occasioni. Atletico Madrid? Partita complicata ma ci stiamo già preparando, siamo pronti per fare una bella gara.»