Milan Primavera, momento d’oro: in tre gare è cambiata la stagione

Il Milan Primavera ha centrato ieri contro il Pescara la terza vittoria di fila che proietta i rossoneri a ridosso della zona play-off

Il 7 novembre scorso il Milan Primavera veniva sconfitto con un umiliante 5-1 sul campo dell’Hellas Verona. Era l’ultima gara prima della sosta per le nazionali. La formazione di Federico Giunti era al penultimo posto in classifica, appena 5 punti conquistati dopo 8 giornate ed uno spettro retrocessione che, nonostante fosse decisamente presto, cominciava ad aleggiare dalle parti del Vismara.

Oggi, un mese e mezzo dopo, il mondo rossonero è totalmente cambiato. Dal ritorno in campo la Primavera ha conquistato 4 vittorie su 5 gare in campionato, l’ultima ieri contro il Pescara, cambiando totalmente le sorti della stagione. Ora le posizioni play-off, argomento che sembrava utopia anche solo nel nominarlo, dista appena due punti, mentre la zona play-out è lontana di tre. Una situazione di limbo che rende fondamentale l’ultima gara del 2021, che si disputerà domani a Bologna. Un risultato che sarà inevitabilmente uno spartiacque per il resto dell’annata.

Non è un caso che questo periodo positivo è coinciso con il ritorno in campo di Marco Nasti. Il numero 9 ha segnato ben 6 gol in questo mese tra tutte le competizioni. Una scarica di adrenalina che serviva alla squadra di Giunti, che ora ha finalmente un riferimento offensivo di spessore. Una presenza dominante di cui giovano inevitabilmente Chaka Traorè e Capone, liberi di muoversi attorno al perno centrale. Da risistemare invece la difesa, che continua a prendere gol banali.