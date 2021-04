Milan Primavera, la classifica: i rossoneri si rilanciano nelle zone alte

Con la vittoria sul Torino, il Milan Primavera si porta a ridosso della zona play-off. Ecco la classifica aggiornata

Il Milan Primavera rilancia la sua stagione con la vittoria per 3-1 contro il Torino. La squadra di Giunti approfitta di alcuni passi falsi delle concorrenti e si porta a soli due punti dalla zona play-off. Rossoneri che ora devono cercare di inanellare una serie di risultati positivi per poter entrare nel blocco delle prime sei. Ecco la classifica aggiornata dopo la 19° giornata.

1. Sampdoria 38

2. Roma 36

3. Inter 34

4. Juventus 32*

5. Sassuolo 30

6. Spal 29

7. Milan 27

8. Genoa 27

9. Atalanta 27*

10. Cagliari 24

11. Fiorentina 24

12. Empoli 23***

13. Bologna 18**

14. Lazio 15*

15. Torino 13*

16. Ascoli 5

*= 1 gara in meno

**= 2 gare in meno

***=3 gare in meno

PROSSIMO TURNO:

Ascoli-Spal

Inter-Cagliari

Roma-Lazio

Fiorentina-Empoli

Bologna-Genoa

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Milan

Torino-Atalanta