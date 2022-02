ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan Primavera, Giunti: «Posso solo essere contento, non guardiamo la classifica». Le parole del tecnico rossonero

Mister GiuMilan Primavera, Giunti: «Posso solo essere contento, non guardiamo la classifica». Le parole del tecnico rossoneronti ha commentato così la vittoria del Milan Primavera sul Sassuolo.

PARTITA – «Il risultato ci ha premiato e di questo sono contento, i ragazzi se lo sono meritato, abbiamo battagliato contro una squadra che ha un livello agonistico molto alto. Quando ci sono queste prestazioni posso solo essere contento. Credo che abbiamo avuto un miglioramento evidente dal punto di vista tecnico, e quando i giocatori fanno una prestazione così di gruppo e di insieme mi rendono orgoglioso. La partita è stata difficile, abbiamo trovato il guizzo per aprirla e da lì non abbiamo mollato e abbiamo portato a casa i tre punti».

CRESCITA – «Fortunatamente non guardiamo solo la classifica, nel Derby abbiamo peccato di disattenzione cosa che invece oggi non c’è stata. Adesso ci aspetta un’altra settimana molto impegnativa, perché tra tre giorni giochiamo e affronteremo due squadre molto in forma come Torino e Roma. Dovremo recuperare tutte le energie e tutti gli effettivi, perché abbiamo bisogno di tutti gli elementi della rosa per proseguire questo percorso».