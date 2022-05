Milan Primavera, domani il match contro il Genoa: quando e dove vederlo

Il Milan Primavera conclude il cammino in campionato. Ultima tappa domani in trasferta nel match contro il Genoa

Milan Primavera che conclude la sua corsa in campionato. I rossoneri devono evitare la sconfitta per non dover giocare il play-out. Domani ultima di campionato contro il Genoa.

La gara sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e su MilanNews24 attraverso la nostra cronaca testuale. Calcio d’inizio alle 12:00.