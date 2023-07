Milan Primavera, ufficiale la cessione di un rossonero: i dettagli dell’operazione che porterà il giocatore lontano da Milano

Non solo la prima squadra, il Milan è molto attivo in queste ore anche per quanto riguarda il mercato della propria Primavera. In tal senso, è ufficiale la cessione di Leonardo D’Alessio.

Il difensore classe 2004 lascia così la Primavera rossonera per iniziare una nuova avventura alla Pro Sesto, club che ha deciso di scommettere sulle sue prestazioni. Operazione in prestito.