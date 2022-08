Milan Primavera, Abate: «C’è tanto lavoro da fare, ma è stimolante»

Ignazio Abate: «C’è tanto lavoro da fare, ma è stimolante». Le parole del tecnico del Milan Primavera

Ignazio Abate così ai microfoni di MilanTV dopo la sconfitta del suo Milan Primavera col Frosinone.

PRESTAZIONE – «Siamo partiti anche bene, abbiamo cercato di dare ritmo e abbiamo messo in campo una buona personalità, un bel carattere. Già nel finale di primo tempo ci siamo allungati, avvertivo che qualcosa non andava. Nel secondo tempo ci siamo fatti 5 gol da soli. Siamo leggeri dal punto di vista mentale, ci vuole altro per portare a casa punti».

LAVORO- «Dispiace non aver regalato la vittoria ai tifosi, ma la strada è lunga ed è stimolante. Cercheremo di migliorare».