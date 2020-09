Milan, presentata insieme a Puma la seconda maglia 2020-21

Milan, presentata insieme a Puma la seconda maglia 20-21, il nuovo Away kit che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili

SVELATO OGGI- Svelato oggi il nuovo Away kit che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili rossonere per la stagione 2020/21. Il famoso museo milanese MUDEC – Museo delle Culture come fonte d’ispirazione in linea con il tema degli altri kit creati da PUMA.