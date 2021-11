Calabria sostituito durante Milan Porto: le condizioni del difensore

Problemi per Davide Calabria, durante Milan Porto. Il difensore rossonero sul finire del primo tempo si è disteso a terra, il motivo

Problemi per Calabria. Non arrivano buone notizie durante il primo tempo di Milan Porto, sfida valida per la quarta giornata di Champions League. I rossoneri sono sotto nel punteggio a causa del gol al 5′ di Luis Diaz , come se non bastasse negli ultimi istanti della prima frazione di gioco, Calabria si disteso a terra.

Il motivo ad un giramento di testa che ha fatto si che il terzino si stendesse al suolo evitando di rialzarsi e preferendo aspettare l’intervento dello staff. A inizio ripresa, è entrato Kalulu al suo posto. Allarme rientrato, comunque: Calabria sta bene ed è arruolabile per il derby.