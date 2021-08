Milan, Pobega pronto a lasciare i rossoneri: ecco dove andrà

Milan: Pobega sempre più vicino a lasciare i rossoneri, ma c’è ancora la Serie A nel suo futuro. Ecco dove andrà l’ex Spezia

Tornato alla fine della scorsa stagione al Milan, Pobega ha nuovamente le valigie in mano per partire. Questa volta in direzione Torino. Cairo e Vagnati, rispettivamente presidente e ds granata, sono a lavoro da diversi giorni per mettere a disposizione di Juric un centrocampista giovane e di prospettiva. La società non è disposta a sborsare tanti soldi per un giocatore, motivo per cui le pretese troppo alte della Fiorentina per Amrabat e dello Spezia per Maggiore hanno fatto venire i brividi ai piemontesi.

Ecco perchè si è potuto rasserenare Cairo quando il Milan ha spalancato le porte per la cessione di Tommaso Pobega in prestito: reduce da un campionato brillante arricchito anche da qualche rete, il centrocampista ex Spezia accetterebbe con entusiasmo questa opzione. I rossoneri, però, lo lasceranno partire solo dopo la prima di campionato vista l’emergenza lasciata dall’infortunio di Kessiè. Per il Torino ancora una settimana di pazienza, poi l’operazione andrà in porto senza problemi.