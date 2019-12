Milan, Pioli implora: «Ibra porterebbe competitività e determinazione»

Stefano Pioli ha invocato il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, ritenendolo propedeutico alla crescita del Milan

La clamorosa sconfitta di oggi ha messo in luce tutti i difetti, qualora ce ne fosse bisogno, di questo Milan. Pochissima personalità, poca qualità e un piattume caratteriale globale veramente preoccupante. Per questi motivi Pioli, intervistato nel post partita, non si è più trattenuto né nascosto e alla domanda sul possibile ritorno in rossoneri di Zlatan Ibrahimovic ha così risposto:

«Sono domande che dovete fare ai dirigenti, ho già espresso il mio pensiero, è un grande campione che alzerebbe la competitività, quella voglia e quella determinazione che poi ti serve in partita. La prestazione di oggi è figlia di una cattiva settimana e la responsabilità è anche mia».