Milan, Pioli ha già scelto il ruolo di Zaniolo: laterale destro nel terzetto di mezzepunte. Duttilità, ma anche certezze per il tecnico

Stefano Pioli ha già deciso la posizione in campo di Nicolò Zaniolo. Ancora prima che si porti a termine la trattativa, il tecnico del Milan ha scelto per lui la posizione di laterale destro nel terzetto di mezzapunte che si muove dietro l’attaccante.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, «è un mancino che rientra vero il centro, l’ideale per il tecnico rossonero. Il piano è quello di sciogliere due nodi in un colpo solo: pompare qualità dribbling, strappi potenti e gol in una corsia che rappresenta l’anello debole dell’attacco milanista»