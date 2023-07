Milan, Pioli è l’eccezione: il trend sulle panchine post scudetto. In Italia, c’è l’abitudine di cambiare tecnico dopo aver vinto il titolo

Stefano Pioli è la certezza del Milan. Lo dimostrano le parole della società in questo nuovo inizia di stagione, ma lo confermano anche i dati per quanto riguarda le panchine di Serie A. In Italia, c’è la tendenza a cambiare tecnico dopo aver vinto lo scudetto: negli ultimi cinque anni, a rimanere solo Stefano Pioli.

Per prima è stata la Juve, con Allegri e Sarri salutati dopo la vittoria, poi l’Inter di Conte ed infine il Napoli di Spalletti. Un trend che va in netto contrasto con ciò che succede nei restanti campionati, dalla Premier League alla Liga. Lo riporta La Repubblica.