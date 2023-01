Milan, Pioli alla ricerca della solidità difensiva contro la Lazio. L’analisi di uno dei problemi dei rossoneri in questa stagione

Il Milan a Roma contro la Lazio deve ritrovare la difesa. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il gol subito lo scorso anno da Immobile è stato uno dei pochi errori del duo difensivo Tomori-Tonali in una stagione quasi perfetta.

Allo stadio Olimpico, Pioli vuole ritrovare quella solidità difensiva oramai persa, che non deriva solo dagli errori della difesa. Manca anche forza a centrocampo: per questo motivo, si è pensato anche ad inserire un centrocampista più fisico come Pobega.