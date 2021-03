Milan: Pioli contro l’Udinese è pronto a schierarlo dal primo minuto

Milan è emergenza contro l’Udinese in attacco: Stefano Pioli è pronto a inserire dal primo minuto Rafael Leao

Contro l’Udinese il Milan è in emergenza in attacco, viste le assenze di Ibrahimovic e Calhanoglu. Al posto del gigante svedese Stefano Pioli, come riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, è pronto a schierare Rafael Leao.

Al fianco del portoghese agiranno Saelemaekers, Brahim Diaz e Ante Rebic che ha smaltito immediatamente l’infortunio rimediato contro la Roma.