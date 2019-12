Milan, per la difesa si segue anche Fofana del Saint-Etienne

Il Milan a gennaio dovrà rinforzare la difesa: Todibo non è l’unico obiettivo, c’è anche Fofana del Saint-Etienne

Il mercato di genaio si avvicina e il Milan deve iniziare a focalizzare le proprie energie ed attenzioni sui profili ritenuti idonei per rinforzare la rosa. In difesa, il reparto con più esigenze d’intervento, i rossoneri non seguono con interesse solamente Todibo. Secondo quanto riferito infatti da Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, il Diavolo è sulle tracce di Fofana, difensore classe 2000 in forza al Saint-Étienne. Queste le sue parole:

«Oltre a Todibo, il Milan valuta un nome nuovo, ovvero quello di Wesley Fofana, difensore giovanissimo classe 2000 conteso anche da West Ham e Newcastle. Il Saint-Etienne non vorrebbe cederlo già a Gennaio per aspettare magari Giugno dove il prezzo potrebbe lievitare».