Milan, per Calabria mancano ancora offerte concrete

Calciomercato Milan: Davide Calabria è uno dei nomi in uscita tra i rossoneri. Non sono però ancora arrivate proposte concrete

Il mercato del Milan avrà diversi movimenti, sia in entrata che in uscita. Apriamo in questo momento solamente il secondo capitolo. Uno dei nomi sulla lista dei partenti è sicuramente quello di Davide Calabria.

Il terzino rossonero farà spazio ad un nuovo esterno destro e porterebbe nelle casse del club di via Aldo Rossi una plusvalenza pura. Come riporta Tuttosport però, il Diavolo è ancora in attesa di offerte concrete che al momento non sono pervenute.