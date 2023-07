Milan partito per gli USA: c’è anche Furlani. Via al tour rossonero – VIDEO

Il Milan è partito pochi minuti fa per la tournée negli USA che vedrà impegnati i rossoneri con Juve, Barcellona e Real Madrid

Come testimoniato dal video del nostro inviato, il Milan è partito pochi minuti fa per gli USA in vista della tournée con Juventus, Real Madrid e Barcellona. Presente anche il CEO Furlani.

