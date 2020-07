Milan-Parma, Pioli vs D’Aversa: i precedenti tra i due tecnici

Verso Milan-Parma: in vista del match di questa sera ecco i precedenti tra i tecnici Stefano Pioli e Roberto D’Aversa

Il match di questa sera, che andrà in scena alle 19:30, vedrà affrontarsi a San Siro Milan e Parma in un match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Stefano Pioli ha giocato 11 partite da allenatore contro il Parma in Serie A: per l’allenatore rossonero quattro successi, quattro pareggi e tre sconfitte.

Pioli e Roberto D’Aversa, tecnico degli emiliani, si sono sfidati due volte in Serie A: un successo per parte. L’allenatore dei crociati ha affrontato tre volte il Milan in Serie A, senza mai trovare la vittoria: per l’attuale allenatore del Parma un pareggio e due sconfitte.