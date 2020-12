Milan-Parma, l’ex rossonero Kucka in dubbio per domenica: le ultime

Kucka è fondamentale nello schema tattico del Parma. Il centrocampista però è in forte dubbio per il match di domenica

Juraj Kucka, in passato anche in forza al Milan, come sappiamo ora gioca nel Parma. Il calciatore ceco però, è in forte dubbio per il match di domenica a causa di una contusione alla gamba sinistra.

Kucka quest’oggi, come riportato dallo stesso Parma, ha svolto un lavoro differenziato, e molto difficilmente riuscirà a recuperare per affrontare la sua ex squadra nella partita di domenica.