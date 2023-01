Milan, Panucci: «Manca un giocatore fondamentale come Maignan». L’ex calciatore evidenzia uno dei problemi della squadra rossonera

Presente negli studi di Mediaset, Christian Panucci ha commentato la Supercoppa vinta dall’Inter contro il Milan.

Queste le sue dichiarazioni: «Il Milan l’ha sbagliata sia quando aveva la palla che quando non l’aveva. Gli manca un giocatore fondamentale come Maignan, Tatarusanu non ha sbagliato ma non ha la stessa velocità nel muovere il gioco da dietro. E Kjaer è lento: è un Milan lento e scarico, hanno giocato tutti male»