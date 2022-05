Milan Origi, nuovi contatti per definire l’affare: ecco quando si chiuderà

Milan, nuovi contatti per definire l’affare Divock Origi. Ecco la tempistica per la definizione della trattativa

Il Milan sta per chiudere l’affare che porta a Divock Origi. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, ci sarebbero stati nuovi contatti per definire la trattativa che porta ad un contratto quadriennale per il giocatore in scadenza con il Liverpool. La fumata bianca dovrebbe arrivare dopo la finale di Champions.