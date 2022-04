Milan che orgoglio, Napoli che crollo: si infiamma lo Scudetto alla milanese

Il Milan si riprende la vetta della classifica superando una sciagurata Lazio, mentre il Napoli si congeda dalla lotta per lo Scudetto

(di Sandro Dall’Agnol) – Sarà un ultimo mese di Serie A incredibile: il Milan espugna l’Olimpico di cuore, di orgoglio e di forza tornando prepotentemente al comando delle operazioni. Il recupero di mercoledì tra Bologna e Inter darà finalmente la corretta fisionomia a una classifica serrata anziché no.

Una prestazione splendida quella dei rossoneri, bravissimi ad ammortizzare lo shock iniziale del gol di Immobile, classico residuo post schiaffoni in un derby. Ed è su questo punto, quello mentale, che i ragazzi di Pioli hanno dimostrato di meritare di stare lassù.

C’erano infatti tutti gli ingredienti per crollare dopo soli cinque minuti e invece il Diavolo ha saputo carburare lentamente ma inesorabilmente. Totale il dominio del campo dalla metà del primo tempo in avanti, contro una Lazio involuta e imbolsita che si è salvata grazie a Strakosha e agli errori sotto porta dei rivali. Salvo poi incartarsi in pieno recupero: tra Marusic e Acerbi il festival delle frittate apparecchiato sul tavolo di Tonali.

