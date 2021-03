Milan, ora San Siro è un tabù: la vittoria manca da un mese e mezzo

Con la sconfitta contro il Manchester United, il Milan è entrato in una serie negativa nelle gare tra le mura amiche di San Siro

Il Milan continua la propria crisi di risultati a San Siro. I rossoneri non vincono una gara in casa dal 7 febbraio (4-0 Vs. Crotone), esattamente 40 giorni in cui la squadra di Pioli ha collezionato appena 2 pareggi e ben 3 sconfitte contro Inter, Napoli e Manchester United.

In generale dall’inizio del 2021 sono appena 8 i gol segnati nelle 8 partite casalinghe disputate, contrapposti ai 12 subiti, e 7 i punti conquistati su 24 disponibili. Per puntare alla qualificazione in Champions, serve un netto cambio di passo.