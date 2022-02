Milan, ora la Coppa Italia: la semifinale obiettivo primario del club

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan affronterà la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia mercoledì: la semifinale obiettivo concreto per tutto l’ambiente

Dopo la sbornia del derby, per il Milan è già tempo di pensare alla Coppa Italia. La prossima sarà la settimana dei quarti di finale della competizione e i rossoneri affronteranno mercoledì la Lazio in gara secca a San Siro.

La semifinale del torneo è un grande obiettivo per tutto l’ambiente, società compresa. Raggiungere il penultimo atto della competizione permetterebbe agli uomini di Pioli di restare in corsa per la vittoria di un trofeo dopo aver riaperto la lotta scudetto. Nessuna distrazione dunque: la stagione entra nel vivo.