Milan: operazione low cost, ingaggi ridotti per salvaguardare il club

Il Milan sarebbe pronto a ridurre gli ingaggi al minimo per poter salvaguardare il proprio fondo economico. Ecco chi rischia di saltare

La rivoluzione in casa rossonera sarebbe cominciata. In vista della prossima stagione il club di Via Aldo Rossi sarebbe pronto a ridurre i vari ingaggi. Il futuro di Donnarumma, Biglia, Romagnoli e Ibrahimovic sarebbe in bilico.

Tra questi vi sarebbe anche Suso, ma lo spagnolo dovrebbe essere riscattato dal Siviglia, dando modo al Milan di percepire una buona plusvalenza. Il nuovo Diavolo di Ivan Gazidis, totalmente, potrebbe guadagnare come Cristiano Ronaldo, circa 15-20 milioni in meno rispetto ad ora. Lo riferisce il Corriere dello Sport.