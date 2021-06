Milan, occhi sulla Francia e su una giovane promessa dai costi contenuti che potrebbe davvero far comodo proprio per il potenziale

Milan, occhi sulla Francia e su una giovane promessa dai costi contenuti che potrebbe davvero far comodo proprio per il potenziale. Gazzetta dello sport di questa mattina, spiega la situazione a pag.29.

NUMERI IMPORTANTI- “Amine Adli- si legge- ventunenne centrocampista con proiezione offensiva. Dal debutto in prima squadra del 18 dicembre 2019, ha aggiunto altre 41 presenze, di cui 4 in Ligue 1:l’ultima stagione lo ha premiato con 33 partite,8gol e 7 assist, un rendimento che gli è valso il titolo di miglior giocatore della Ligue 2”.

DAL MILAN- Secondo il quotidiano, dal Milan negherebbero che offerte scritte siano già sul tavolo del Tolosa, ma non smentiscono la stima per il giocatore con contratto in scadenza nel giugno 2022. Affare sotto i 10 milioni di euro e con una possibile quota in bonus.

CHI È- Adli, origini marocchine, ha scelto di rappresentare la Francia con cui nel settembre 2017 ha esordito in Under 18: in tutto, cinque partite e un gol. Mancino naturale, può giocare anche da esterno d’attacco o seconda punta.