Milan, nodo Bakayoko: si cerca di convincerlo a lasciare Milanello

Il Milan vuole risolvere la questione Tiemouè Bakayoko. Si cerca di convincere il centrocampista a rinunciare al prestito

Il Milan lavora anche sul piano delle uscite. Tra le situazioni più ingarbugliate vi è quella di Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista francese ha ancora un anno di prestito in rossonero dal Chelsea.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club di Via Aldo Rossi starebbe cercando di convincere il giocatore a rinunciare all’annata in rossonero, in quanto lo spazio per lui sarebbe decisamente limitato. Il Milan vuole cercare di chiudere un altro colpo in mediana.