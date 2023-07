Milan, ricordi Nicola Pozzi? UFFICIALE la nuova avventura dell’ex rossonero come allenatore. Il comunicato

Nicola Pozzi è ufficialmente il nuovo allenatore della Primavera della Carrarese. Lo ha annunciato la società toscana, con l’ex giocatore del Milan (breve parentesi nel 2004) che inizia così il nuovo incarico in panchina.

COMUNICATO – «Nicola Pozzi, nuovo allenatore della Primavera. Il mister nativo di Santarcangelo è stato calciatore in società come Milan, Sampdoria ed Empoli tra le altre in Serie A senza dimenticare alcune esperienze in serie B. Già una prima apparizione in panchina con il club di eccellenza toscana del Grassina».