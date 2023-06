Milan New Era, UFFICIALE la nuova partnership: il comunicato

Il Milan ha ufficializzato la nascita della nuova partnership con New Era: il comunicato ufficiale del club rossonero

AC MILAN E NEW ERA LANCIANO UN’ESCLUSIVA HEADWEAR COLLECTION PER CELEBRARE LA STORIA ROSSONERA

Milano, 30 giugno 2023 – AC Milan e il marchio di moda internazionale New Era sono lieti di annunciare una nuova partnership con il lancio di una collezione esclusiva di headwear che celebra la storia dei rossoneri.

La collaborazione rappresenta l’unione di due marchi iconici, che hanno plasmato il mondo dello sport e quello della moda per oltre cento anni. La partnership consolida il ruolo di leader globale di New Era nel settore dell’headwear e ribadisce la costante crescita in termini di influenza di AC Milan nei settori dello sport, della moda e dell’entertainment.

Questa prima collezione comprenderà una gamma di cappelli nell’inconfondibile stile New Era, disponibili nei tradizionali colori di AC Milan, il rosso e il nero, e in varie tonalità cromatiche stagionali studiate ad hoc per i consumatori più attenti al lifestyle. Lo stemma di AC Milan sarà presente sui cappelli insieme all’iconico logo di New Era. La collezione sarà disponibile negli store online di New Era e AC Milan a partire dal 30 giugno 2023. Nel corso della stagione verranno lanciati ulteriori modelli.

Un’esclusiva edizione limitata di cappellini 123 59FIFTY, la silhouette fiore all’occhiello di New Era, verrà lanciata il 5 luglio 2023 con l’intento di celebrare i 123 anni di storia di AC Milan. Questo cappellino presenterà una ricamatura in cotone nero che metterà in risalto le sette UEFA Champions League vinte dai Rossoneri e il motto del Club ‘We The Many’.

Per celebrare il lancio della nuova partnership, AC Milan e New Era organizzeranno un evento speciale mercoledì 5 luglio presso Slam Jam Milano, nel cuore del quartiere Brera. L’evento avrà inizio alle 19:00 e l’ingresso sarà gratuito. I tifosi avranno l’opportunità di acquistare i cappelli della nuova collezione e di personalizzarli con patch speciali che gli permetteranno di creare un accessorio unico.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: “Siamo entusiasti di iniziare questa partnership con New Era, uno dei brand più riconoscibili e più iconici nel mondo del lifestyle. L’accordo consolida la nostra posizione di marchio calcistico moderno e versatile e ci aiuta a potenziare la nostra presenza al di fuori del terreno di gioco, rafforzando ulteriormente il legame con i nostri tifosi in tutto il mondo. Crediamo che questa partnership abbia un potenziale enorme e siamo entusiasti della possibilità di offrire ai nostri tifosi una nuova gamma di prodotti che porterà i nostri amatissimi colori rossoneri in ogni angolo del pianeta.”

Paul Gils, Vice President EMEA di New Era, ha aggiunto: “Siamo felicissimi di collaborare con AC Milan, uno dei club più vincenti e iconici al mondo. Questa nuova collezione celebra lo spirito del Club e non vediamo l’ora di poterla condividere con tutti i tifosi di AC Milan.”

NEW ERA

New Era produce cappelli di primissima qualità dal 1920. Al giorno d’oggi è leader del mercato mondiale nello sport e marchio influencer a livello globale in termini di lifestyle grazie ai suoi capi di abbigliamento e accessori. Con oltre 500 licenze nel suo portfolio, il brand New Era è la scelta di riferimento nel mondo dello sport, della moda, della musica e dell’intrattenimento. La sede centrale della società è a Buffalo, N.Y., e i suoi prodotti vengono venduti in oltre 80 paesi. Per maggiori informazioni sugli uffici e sulle collaborazioni di New Era visita la pagina www.neweracap.eu e i canali social @neweraeurope.